Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана

Избранный президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принес присягу на торжественной церемонии инаугурации, проходящей во Дворце Рухыет в Ашхабаде, сообщает государственное информагентство страны.Торжественно объявлено, что избранный глава государства вступил в должность, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Бердымухамедов заявил на инаугурации, что Туркменистан как "независимое государство уже более 21 года осуществляет свою деятельность по развитию международных отношений, исходя из статуса постоянного нейтралитета".

Он подчеркнул, что "основные принципы, исходящие из статуса нейтралитета нашего государства - укрепление всеобщего мира и безопасности, расширение отношений добрососедства, дружбы и братства, обеспечение стабильного развития - и в будущем останутся приоритетными направлениями внешней политики независимого Туркменистана".