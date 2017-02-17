В Службе принудительного исполнения судебных актов Армении – кадровые изменения

По приказу ВРИО главного судебного пристава Армении Армена Арутюняна, 13-го февраля от занимаемой должности был освобожден начальник отдела организации публичных торгов и реализации имущества Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Таврос Геворгян – в связи с выдвижением его кандидатуры в депутаты НС Армении на предстоящих парламентских выборах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Службы принудительного исполнения судебных актов Армении.

По закону ИК Армении, выдвигать кандидатуры в депутаты НС Армении не имеют права, в том числе, и сотрудники Службы принудительного исполнения судебных актов Армении.