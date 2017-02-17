Госсекретарь США остался без номера в гостиницах Бонна
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Бонн на двухдневный саммит глав МИД «Большой двадцатки», не смог заселиться в отель из-за отсутствия мест, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Устроители были вынуждены разместить дипломата в санатории в 30 минутах езды от Бонна, так как другие городские отели также были заполнены.
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