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Госсекретарь США остался без номера в гостиницах Бонна


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Бонн на двухдневный саммит глав МИД «Большой двадцатки», не смог заселиться в отель из-за отсутствия мест, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Устроители были вынуждены разместить дипломата в санатории в 30 минутах езды от Бонна, так как другие городские отели также были заполнены.

 

 

 



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