Госсекретарь США остался без номера в гостиницах Бонна

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Бонн на двухдневный саммит глав МИД «Большой двадцатки», не смог заселиться в отель из-за отсутствия мест, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Устроители были вынуждены разместить дипломата в санатории в 30 минутах езды от Бонна, так как другие городские отели также были заполнены.