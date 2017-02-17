Очень скоро будущие врачи смогут пользоваться электронной медицинской библиотекой. По инициативе Молодежного фонда Армении и студсовета ЕМГУ имени Гераци, в Армении создается электронная медицинская библиотека. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Молодежного фонда Армении.

В рамках этой программы будет создан 3-компонентный сайт, в нем будет раздел библиотеки, разделы тестов и видеоматериалов. Каждый студент и клинординатор смогут войти в сайт по своим паролям, чтобы получить доступ к литературе – по годам обучения.

Тесты в сайте «Электронная медицинская библиотека» позволят студентам проверить и укрепить свои знания. В сайте будет также раздел видеокурсов, где будут в доступе показательные лекции, что позволит освежить знания в любой момент.

Председатель студсовета ЕМГУ имени Гераци Алекс Ованнисян уверяет, что «Электронная медицинская библиотека» позволит студентам и клинординаторам облегчить учебный процесс.

«Благодаря сайту «Электронная медицинская библиотека» студентам и клинординаторам будет открыт доступ к новейшим знаниям, что позволит развить медицину в нашей стране»,- сказал он.

Как сказал председатель студсовета ЕМГУ имени Гераци Алекс Ованнисян, по причине труднодоступности современной литературы, студентам и клинординаторам часто приходится пользоваться старыми учебниками, что снижает эффективность обучения.