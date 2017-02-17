КГД Армении предотвратил попытку незаконного ввоза из России крупной партии медикаментов

Управления внутренней безопасности и предтаможенного контроля Комитета по госдоходам РА предотвратили попытку незаконного ввоза в Армению из России крупной партии медикаментов в обход таможенных процедур.

Таким образом, 14 февраля 2017 года, при обработке полученных данных сотрудники КГД провели на таможне Баграташена досмотр пассажирского автобуса, следовавшего из России в Армению. В результате поисков в тайнике внутри салона была обнаружена крупная партия различных медикаментов общим весом 40 кг.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе КГД Армении, размер ущерба, нанесенного государству, уточняется, а составленные по факту дела материалы направлены в Управление выявления правонарушений и административного производства КГД.