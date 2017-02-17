Проведено тестирование на владение армянским языком среди кандидатов в депутаты НС Армении

МОН Армении организовало тестирование на владение армянским языком среди кандидатов, выдвинутых на соискание мест в качестве депутатов НС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении.

МОН Армении получило заявки от 2 граждан, и в соответствии с установленным порядком, организовало тестирование на владение армянским языком 15-го и 16-го февраля. Оба тестируемых были оценены по максимуму – 30 из 30 баллов. Этим гражданам были выданы справки о владении армянским языком.