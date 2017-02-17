На территории Армении и НКР имеются закрытые и труднопроходимые дороги
МЧС Армении сообщает, что по положению на 10:20 17-го февраля на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги.
Закрыты дороги Берд-Чамбарак и частично – для грузовиков с прицепом, Баграташен-Воскепар.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар и перевал Варденяц.
На Тигранашена, на дороге Горис-Сисиан - местами гололед.
В Капане и Каджаране идет снег.
В НКР идет снег, дороги труднопроходимы, закрыты дороги в Мехмана и Кейсаван.
Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, кроме грузовиков с прицепом, при условии применения цепей.