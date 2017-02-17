Число жертв теракта на юге Пакистана, возросло до 74

Число жертв теракта, произошедшего в четверг вечером в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана, возросло до 74, еще свыше 300 человек получили ранения. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает в пятницу местный телеканал GEO-TV.

Взрыв произошел на входе в суфийскую (суфизм - эзотерическое течение в исламе) мечеть Лал Шахбаза Каландара (знаменитый суфийский философ и поэт 12-13 вв.) во время проведения одного из ритуалов. По словам очевидцев, террорист-смертник предпринял неудачную попытку бросить гранату в толпу молящихся, после чего подорвал себя. Имевшаяся у него при себе самодельная бомба содержала порядка 8 кг динамита, в качестве поражающих элементов использовались болты с гайками.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).







