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Министры ИД Армении Эдвард Налбандяном и Азербайджана Эльмар Мамедьяров обсудили вопросы, связанные с дальнейшими встречами на уровне миистров ИД


16-го февраля, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в Мюнхене состоялась встреча министров  ИД Армении Эдварда Налбандяна и Азербайджана Эльмара Мамедьярова.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, министры  ИД Армении Эдвард Налбандяном и Азербайджана Эльмар Мамедьяров обсудили вопросы, связанные с дальнейшими встречами на уровне миистров ИД, а также визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.



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