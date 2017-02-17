16-го февраля, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в Мюнхене состоялась встреча министров ИД Армении Эдварда Налбандяна и Азербайджана Эльмара Мамедьярова.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, министры ИД Армении Эдвард Налбандяном и Азербайджана Эльмар Мамедьяров обсудили вопросы, связанные с дальнейшими встречами на уровне миистров ИД, а также визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.