Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали вернуться к переговорам по вопросу карабахского конфликта

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США), а также Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспрчик 16-го февраля в Мюнхене провели отдельные встречи с министрами ИД Армении Эдвардом Налбандяном и Азербайджана – Мамедьяровым. Как передает «Арменпресс», в заявлении, распространенном сопредседателями Минской группы ОБСЕ, подчеркивается, что с министрами ИД Армении и Азербайджана обсуждались вопросы ситуации на линии соприкосновения в НКР и на границе Армения-Азербайджан. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтвердили, что альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта нет, призвав стороны к сдержанности как на местах, так и в публичных заявлениях, и готовить свое население к миру, а не к войне.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны соблюдать условия перемирия по соглашениям 1994-1995 годов, которые стали основой для прекращения огня. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сослались на заявление президентов своих стран, принятое в 2011году в Довиле, подчеркнув, что применение силы приведет лишь к ненужным жертвам, страданию, и будет осуждено международным сообществом. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обменялись со сторонами мнениями о тех шагах, которые приведут к осуществлению решений, принятых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году с целю стабилизации ситуации в регионе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркнули, что необходимо проявить больше гибкости для того, чтобы вернуться к переговорам по вопросу карабахского конфликта. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли, что решение армянских властей о возвращении тела погибшего азербайджанского военнослужащего стало полезным гуманитарным шагом.

Министры ИД Армении Эдвард Налбандяном и Азербайджана – Мамедьяров, подтвердили свои обязательства по исполнению международным гуманитарных обязательств, в том числе, тех, которые были установлены в октябре 2010 года в Астрахани в совместном заявлении президентов Армении, Азербайджана и РФ.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осведомлены о том, что на 20-е февраля в НКР назначено проведение конституционного референдума. Несмотря на то, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассматривают проведение конституционного референдума «де-факто» властями НКР как попытку организовать огщественную жизнь в НКР, они вновь подчеркивают, что ни одна страна, в том числе, Армения и Азербайджан, не признают НКР в качестве суверенного государства. В соответствии с этим, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не принимают результаты конституционного референдума как влияющие на статус НКР. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркнули, что результаты конституционного референдума никак не преопределяют окончательный статус НКР и как выход из длительных переговоров, направленных на мирное урегулирование карабахского конфликта.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены посетить регион в марте.