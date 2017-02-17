Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег администрацию президента Трампа от отхода от поддержки концепции двух государств в деле урегулирования израильско-палестинского конфликта, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Это заявление явно вызвано словами Дональда Трампа о том, что он поддержит любую формулу урегулирования, которая способна привести к миру и которая устроила бы обе стороны.

Такая позиция противоречит длительной традиции американской дипломатии по этому вопросу.

Палестинская администрация с тревогой отреагировала на эти слова, которые там расценили как намек на то, что США могут отказаться от поддержки палестинской государственности.

Последний по счету этап израильско-палестинских переговоров закончился провалом в 2014 году.

Выступая после встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в среду, президент Трамп обещал добиться замечательной, как он выразился, договоренности между Израилем и палестинцами. Но при этом он подчеркнул, что обе стороны должны пойти на компромиссы.