Апелляционный суд в Сан-Франциско приостановил рассмотрение иммиграционного указа Трампа

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) приостановил разбирательство по поводу ужесточения иммиграционной политики президентом США Дональдом Трампом в связи с его планами подписать новый указ на этот счет. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС в четверг из архива суда.

В постановлении судьи Сиднея Томаса говорится, что, таким образом, удовлетворено поданное ранее ходатайство со стороны американской администрации. "Соединенные Штаты заявили суду, что президент намерен подписать новый исполнительный указ, они подали ходатайство о том, чтобы суд "приостановил рассмотрение дела, пока президент не подпишет этот новый указ", - говорится в документе.

О планах Трампа подписать новый указ, ужесточающий иммиграционную политику, ранее на этой неделе сообщило Министерство юстиции США.





