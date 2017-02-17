Никто из членов семьи Ким Чен Нама пока не требовал выдачи его тела

Никто из членов семьи скончавшегося на этой неделе Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына - не требовал у полиции Малайзии выдачи тела. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse.

"К настоящему времени никаких запросов на выдачу тела от семьи погибшего не поступало", - цитирует агентство источник в малайзийских правоохранительных органах. В то же время подчеркивается, что КНДР сделала официальный запрос на передачу тела северокорейской стороне. По данным того же источника, полиция Малайзии в любом случае нуждается в получении образцов ДНК от родственников Ким Чен Нама, перед тем, как тело будет выдано.

Ким Чен Нам - старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, он был сыном бывшего лидера республики Ким Чен Ира и северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам скончался в начале этой недели в столице Малайзии. Официальная причина смерти до сих пор не оглашалась, несмотря на то, что малайзийские медики уже провели вскрытие.

Согласно нескольким версиям, озвученным в СМИ, на Ким Чен Нама было совершено нападение, в результате которого тот был отравлен. Полиция Малайзии в ходе расследования этого дела уже задержало нескольких человек, включая двух женщин, подозреваемых в непосредственном нападении на Ким Чен Нама.







