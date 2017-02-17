Трамп подтвердил, что хочет наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что публикации о связях его администрации с Россией мешают наладить отношения между двумя странами, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Путин, возможно, считает, что он больше не может договориться со мной, так как политически это будет очень непопулярным для политика", - заявил Трамп в ходе своей пресс-конференции.

Трамп заявил, что ему было бы легче выбрать жесткий курс по отношению к России, но он выбрал путь, который, по его мнению, отвечает интересам США.

По мнению Трампа, США стоит поддерживать хорошие отношения с Россией, потому что обе страны имеют ядерное оружие.

"Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России, - цитируют Трампа агентства. - Если мы сможем поладить с Россией, то это позитивная вещь".

Трамп в очередной раз обвинил американские СМИ в распространении "фейковых новостей". Он также обещал расследовать дела об утечках материалов спецслужб в СМИ.

Американский президент также подчеркнул, что чиновники из его администрации, по его информации, не имеют связей с Россией.

"Они ничего об этом не знают. Они не были в России. Они никогда не звонили в Россию. Им никогда никто не звонил. Это всё фейковые новости", - заявил Трамп.

ФОТО: EPA/SHAWN THEW