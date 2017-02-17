Азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном и северо- восточном направлениях из пушек

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 85 раз, более 800 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения, особенно, в восточном и северо-восточном направлениях . Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 16-го на 17-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 85 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 800 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном и северо-восточном направлениях.

Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения в восточном и северо-восточном направлениях пушки Д-44, минометы калибра 60 мм, и гранатометы – всего 21 выстрел.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи.

На данный момент ситуация на линии соприкосновения относительно спокойная».