Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

Азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном и северо- восточном направлениях из пушек


Азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 85 раз, более 800 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения, особенно, в восточном и северо-восточном направлениях . Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь  с  16-го на 17-е февраля азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 85 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 800 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская  сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном и северо-восточном направлениях.

Азербайджанская  сторона применила на линии соприкосновения в восточном и северо-восточном направлениях пушки Д-44, минометы калибра 60 мм, и гранатометы – всего 21 выстрел.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи.

На данный момент ситуация на линии соприкосновения относительно спокойная».



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