Подготовка к проведению конституционного референдума в НКР близится к завершению, идут последние уточнения. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал секретарь ЦИК НКР Сергей Мелкумян.

«Сформированы все избирательные участки, их - 280, 279- в НКР, один – в нашем постпредстве в Армении, где смогут голосовать наши сограждане, находящиеся в этот день в Армении. Бюллетени уже распечатаны, сейчас их распределяют по избирательным участкам, в соответствии с утвержденными процедурами»,- сказал секретарь ЦИК НКР Сергей Мелкумян.

По его словам, сейчас идет активный процесс регистрации наблюдателей. Политические силы – Демократическая партия НКР, «Свободная родина», «Национальное возрождение», АРФД, имеют большие наблюдательские группы. Пока зарегистрировано около 70 местных наблюдателей.

«Есть приглашения для внешних наблюдателей, желание выразили политические деятели и организации, в том числе, из постсоветских и других стран. Прибытие иностранных наблюдателей ожидается с 18-го февраля, здесь же будут находиться представители международных СМИ»,- сказал секретарь ЦИК НКР Сергей Мелкумян.

19-го января президент НКР Бако Саакян подписал указ о проведении конституционного референдума в НКР. Проведение конституционного референдума в НКР назначено на 20-е февраля.

В этот день с 8:00 утра откроются избирательные участки, которые закроются в 20:00. Агиткампания по конституционным реформам стартовала 19-го января.