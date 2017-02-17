Предстоящие новости: 17.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 17-го февраля, в Министерстве по экономическому развитию и инвестициям Армении, состоится презентация веб-сайта инвестиционной платформы, а также обновленного сайта Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении. Вниманию общества будут представлены некоторые инвестиционные программы, ход их разработки и процесс представления инвесторам.

Политические силы уже представили заявки на участие в парламентских выборах в ЦИК Армении. Обрисованы списки кандидатов. Внутриполитические развития будут анализировать деятели – политтехнологи, депутаты, политологи.

В ЦИК Армении состоится пресс-конференция,на которой будут представлены сведения об опробовании техничесих средств системы электронной идентификации избирателей, проведенного во время выборов в органы местного самоуправления в общинах Семеновка и Вардашен. Примут участие председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян, министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян, координатор ООН в Армении Брэдли Бузетто.

В Гюмри, в конференц-зале мэрии Гюмри состоится пресс-конференция с участием посла ЕС в Армении Петра Свитальского. Делегация ЕС в Армении приглашает принять участие в 2 мероприятиях, посвященных пилотной программе территориального развития – второго этапа конкурса на выделение гранта. После пресс-конференции последует информационная встреча по вопросам тендера на выделение гранта. Во Дворце молодежи Гюмри состоится вечер классической музыки «Культура и развитие: строя мосты».

Состоится обсуждение на тему «Реалистичны ли реформы в вопросе УДО для осужденных?» выступят замминистра чстиции Армении Сурен Крмоян, преедставитель офиса ЗПЧ Армении Гоар Симонян, руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской ассоциации Артур Сакунц, юрист Хельсинкской ассоциации Армении Роберт Ревазян.

Сегодня в селе Арзакан Котайской области министр ОН Армении Левон Мкртчян посетит среднюю школу села и проведет открытый урок, посвященный Дню родного языка.

В Доме-музее Арама Хачатуряна сегодня состоится очередной концерт в фрамках 8-го фестиваля композиторского искусства Армении. Будут исполнены камерные произведения Аро Степаняна.Солируют студенты Консерватории, хор «Овер».

В библиотеке имени Хнко-Апера 17-20-го февраля пройдет 13-я выставка-ярмарка детской и юношеской книги. Сегодня в 10.00 состоится открытие ярмарки.

В Союзе писателей Армении состоится пресс-конференция, посвященная Дню дарения книги.

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