МЧС Армении сообщает, что по положению на 21:00 16-го февраля на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

Закрыта дорога Берд-Чамбарак.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, Иджеван-Ноемберян.

На дорогах в Сюнике, на поворотах Тигранашена, на дорогах Сотк-Карвачар, Иджеван-Дилижан, на перевале Варденяц – местами гололед.

В Сюнике, Тавуше, Ноемберяне и Иджеване идет снег.

На территории НКР труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых видов транспорта при условии применения цепей.