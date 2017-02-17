Ереванский бестселлер 4/48: В рейтинговой таблице вновь лидирует «Портрет Дориана Грея»
Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.
В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.
На 2-м месте - книга Эдгара Арутюняна – сборник«Искусство преданности, или ода розе».
На 3-м месте – новая книга, «Избранные новеллы» Стефана Цвейга. В ней размещены самые интересные произведения автора, всегда пользующиеся популярностью.
На 4-м месте – книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна.
Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.
На 5-м месте - «Где мой сыр?» - одна из наиболее читаемых в мире книг. Книга рассказывает об изменениях, происходящих в лабиринте, где четверо героев сталкиваются с изменениями, и каждый по-своему проявляет себя, что позволяет нам узнавать самих себя в этих проявлениях. Автор книги – Спенсер Джонсон, написал простую, с первого взгляда, историю, однако в ней есть важная составляющая, которая может изменить наше отношение к изменениям.
На 6-ом месте - «Великий Гэтсби» - знаменитый роман американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда. Первое издание его было выпущено в 1925 году. Этот роман считается одним из произведений «Века Джаза» в американской литературе. В 1998 году роман был отмечен под № 2 в списке 100 лучших англоязычных романов XX века по версии издательства Modern Library.
На 7-м месте - роман Джорджа Оруэлла «1984». Издательство «Антарес». До сих пор книга запрещена во многих странах.
На 8-м месте - «Степной волк» Германа Гессе. Это наиболее известное произведение знаменитого немецкого писателя, в котором представлен европейский кризис начала 20-го века.
На 9-м месте - произведение Джона Грина «Виноваты звезды». Это острое, проникновенное и смелое произведение является самым претенциозным произведением автора, которое раскрывает трогательную и трагическую историю любви и жизни. «Виноваты звезды» является мировым бестселлером 2014 года.
А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю книга Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Это увлекательный, жизненный и правдивый роман, который не оставит равнодушным ни одного читателя. Роман очень четко отражает проблемы, с которыми столкнулись американские фермеры в годы Великой депрессии. Даже читать о такой жизни сложно, не говоря уже о том, чтобы жить так… На людей обрушивается масса проблем и неурядиц, они вынуждены бросить родные места и отправиться на поиски лучшей жизни и заработка. Количество таких фермеров исчисляется сотнями тысяч, на всех работы не хватает и этим пользуются крупные собственники, предлагая работу за гроши.
Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.