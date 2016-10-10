Предстоящие на 17 февраля мероприятия
21:04, Февраль 16, 2017
Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 15 февраля мероприятий
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:21 Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, Иджеван-Ноемберян
- 21:04 Предстоящие на 17 февраля мероприятия
- 20:40 По причине метели закрыта дорога Берд-Чамбарак
- 19:51 Министр ИД Армении Эдвард Налбандян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркнули необходимость выполнения соглашений, достигнутых в Вене и Санкт- Петербурге
- 19:22 РПА опубликовала свой пропорциональный предвыборный список, в котором состоят имена 197 кандидатов
- 19:16 Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей
- 18:32 Заявки для участия в предстоящих парламентских выборах представили 9 политических сил
- 18:12 В списке блока «Оганян-Ованнисян-Осканян» Раффи Ованнисян занимает 11-ю строчку
- 18:11 Трамп потребовал извинений от The New York Times
- 18:05 Правительство Армении безвозмездно предоставило территорию детскому кукольному театру «Агулис»
- 17:58 “Свободные демократы” представили документы на выдвижение: Известна первая десятка пропорционального списка
- 17:52 В рейтинге на экономические свободы Армения улучшила свои позиции на 21 пункт
- 17:47 В связи с празднованием дня рождения Ованнеса Туманяна в Доме-музее писателя будут выставлены ковры ручной работы
- 17:40 Глава Пентагона назвал главными угрозами для НАТО агрессивные действия РФ и терроризм
- 17:38 Столтенберг призвал к стратегическому терпению в отношениях с Россией
- 17:36 Фотограф из США создал ради дочери проект в стиле «Красавицы и чудовища»
- 17:30 Левон Аронян примет участие в этапе «Гран-при» ФИДЕ в Шардже
- 17:26 Блок «Елк» представил в ЦИК Армении документы на выдвижение
- 17:04 На станции автотехобслуживания в Горисе вспыхнул пожар
- 17:04 Для авиапассажиров создали пальто-чемодан
- 16:59 Reuters: Белоруссия начала закупки иранской нефти для замещения поставок из РФ
- 16:47 Брэд Питт добился права свободно общаться со своими детьми
- 16:42 Facebook создала новую функцию по размещению и поиску вакансий внутри сети
- 16:35 Партия «Третья Республика» не примет участия в парламентских выборах Армении
- 16:35 МИД Ирана: ядерному оружию нет места в военной доктрине страны
- 16:34 В возрасте 84 лет скончался первый председатель Центробанка Армении Исаак Исаакян
- 16:09 Путин обвинил Запад в стремлении втянуть Россию в конфронтацию
- 15:55 Блок «Оганян-Раффи-Осканян» возглавит Сейран Оганян
- 15:54 КС Южной Кореи рассмотрит импичмент президента до 24 февраля
- 15:50 Министр обороны США посетит Турцию
- 15:49 Артур Багдасарян представил условия, на которых готов составить коалицию с другими политическими силами после выборов
- 15:46 ППА и «Альянс» пойдут на выборы единым блоком: известны имена первой десятки списка
- 15:43 Выборы президента США положат в основу сезона «Американской истории ужасов»
- 15:41 В Испании 64-летняя женщина родила двойняшек
- 15:40 Судебные слушания по делу Лука Волонте состоятся в апреле
22:10, 09.02.2017
Просмотрели 3611 раз Александр Лапшин никогда не проходил по реестру Интерпола и не находился в международном розыске
20:33, 11.02.2017
Просмотрели 1086 раз Шахин Мирзоев сбежал с семьей из Азербайджана в Армению и попросил у властей РА временного убежища
15:33, 11.02.2017
Просмотрели 761 раз Карен Карапетян и Максим Соколов обсудили ряд вопросов дальнейшего развития армяно-российских отношений
20:50, 10.02.2017
Просмотрели 731 раз Действующие в сфере программного обеспечения 30 армянских компаний вошли в список 1000 крупнейших налогоплательщиков страны
19:49, 10.02.2017
Просмотрели 686 раз На межбанковском рынке Армении были реализованы сделки по купле-продаже в 22,2 млн долларов