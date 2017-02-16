Министр ИД Армении Эдвард Налбандян встретился 16-го февраля в Мюнхене с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Ричардом Хогландом, а также с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспрчиком. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

По сообщению МИД Армении, «Министр ИД Армении Эдвард Налбандян пригласил внимание собеседников на то, что несмотря на принятые обязательства и многочисленные требования сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан продолжать нарушать режим перемирия, достигнутый подписанными в 1994-1995 годах трехсторонними соглашениями, сопровождая их угрозами решить вопрос военным путем.

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркнули необходимость выполнения соглашений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.