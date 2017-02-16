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РПА опубликовала свой пропорциональный предвыборный список, в котором состоят имена 197 кандидатов


РПА опубликовала свой пропорциональный предвыборный список. Как передает «Арменпресс», в нем состоят имена 197 кандидатов.

С полным списком имен можно ознакомиться по адресу



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