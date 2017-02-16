Заявки для участия в предстоящих парламентских выборах представили 9 политических сил. Как передает «Арменпресс», 4 из них – блоки, 5 – партии.

В ЦИК Армении заявки с документами на регистрацию представили партии РПА, АРФД, «Армянское возрождение», «Свободные демократы», и Компартия Армении.

В ЦИК Армении заявки с документами на регистрацию представили блоки «Царукян», «Елк», «АНК-ДПА», «Оганян-Раффи-Осканян».

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.