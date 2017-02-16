Трамп потребовал извинений от The New York Times

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times (NYT) извинений за публикацию материалов, направленных против его администрации и основанных на утечках секретной информации спецслужб. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он написал на своей странице в Twitter.

"Утечки - и даже незаконные утечки - секретной информации являются большой проблемой в Вашингтоне уже несколько лет, - отметил глава Белого дома. - Провальная The New York Times (и другие) должна извиниться!" Трамп добавил, что те, кто осуществил утечку секретной информации, "будут пойманы".

Во вторник, 14 февраля, NYT сообщила со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников, что спецслужбы США заинтересовались сведениями о якобы имевших место связях окружения Трампа с российской разведкой. "Данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года и другие люди из его окружения неоднократно вступали в контакты с ключевыми сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов", - утверждалось в публикации газеты. Трамп опроверг эту информацию.







