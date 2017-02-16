В списке блока «Оганян-Ованнисян-Осканян» Раффи Ованнисян занимает 11-ю строчку

Документы на участие в предстоящих выборах в Национальное собрание Армении в Центральную избирательную комиссию РА представил блок «Оганян-Ованнисян-Осканян».

Как сообщает «Арменпресс», документы на выдвижение, территориальный и пропорциональный списки партии в Центральную избирательную комиссию РА представил заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян.

Он также представил пропорциональный список партии, который возглавляет бывший министр обороны РА Сейран Оганян, на второй строчке - зампредсед партии «Наследие» Армен Мартиросян, на третьей – Элинар Варданян, на четвертой – Ваагн Ованнисян, на пятой – Андраник Теванян, на шестой – Степан Маргарян, на седьмой – Сусанна Мурадян, на восьмой – Гегам Назарян, на десятой – Гарник Саакян. Раффи Ованнисян в списке блока занимает 11-ю строчку.