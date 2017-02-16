Правительство Армении безвозмездно предоставило территорию детскому кукольному театру «Агулис»

Правительство Армении решило вернуть территорию здания на улице Абовяна в ереванском административном округе Кентрон, закрепленную за ГНКО “Музей литературы и искусства им. Е. Чаренца” с правом безвозмездного использования и безвозмездно предоставить ее сроком на 10 лет ЗАО “Ерванд Манарян” для реализации деятельности детского кукольного театра «Агулис».

По сообщению «Арменпресс», заместитель начальника Управления по управлению госимуществом при правительстве РА Ашот Маркосян отметил, что компания обязалась в течение 5 лет с целью улучшения состояния территории сделать инвестиции в размере 1 млн драмов - 200 тысяч драмов ежегодно.