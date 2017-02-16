“Свободные демократы” представили документы на выдвижение: Известна первая десятка пропорционального списка

Свои документы на участие в выборах в Национальное собрание Армении представила партия “Свободные демократы”.

Как сообщает «Арменпресс», документы на выдвижение, территориальный и пропорциональный списки партии в Центральную избирательную комиссию Армении представила заместитель председателя партии “Свободные демократы” Анжела Хачатрян.

В беседе с журналистами она представила первую десятку пропорционального списка партии. Под первым номером в списке значится имя лидера партии Хачатура Кокобеляна, под вторым номером идет бывший премьер-министр РА Грант Багратян, под третьим – Степан Сафарян. Четвертая в списке – Анаит Бахшян, пятый – Масис Айвазян, шестая – Анжела Хачатрян, седьмой – Армен Аракелян, восьмая – Сона Минасян, девятый – Нарек Айвазян, десятый – Гагик Багдасарян.

Хачатрян также сообщила, что партия “Свободные демократы” примет участие в выборах под девизом “Мы сумеем!”.