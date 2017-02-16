Глава Пентагона назвал главными угрозами для НАТО агрессивные действия РФ и терроризм

Агрессивные действия России и терроризм - главные угрозы для НАТО. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он также заявил, что Россия должна жить по международным нормам для возобновления сотрудничества с США и НАТО. При этом Мэттис подчеркнул, что США пока не готовы к военному сотрудничеству с РФ, а лишь к политическому.

По словам Мэттиса, у него почти нет сомнений, что РФ пыталась вмешаться в выборы в разных странах.

"Я могу сказать, что у меня почти нет сомнений, что Россия вмешалась или пыталась вмешаться в ряд выборов", - сказал он.

Глава минобороны США подчеркнул, что США подтверждают все свои обязательства перед НАТО. Он заявил, что призыв США к увеличению военных расходов был очень хорошо принят всеми странами НАТО. Эстония, Греция и Великобритания достигли отметки в 2% ВВП в своих военных расходах, сообщил Мэттис.

"Мое послание про справедливое распределение военных расходов было хорошо принято", - сказал он. - Три страны НАТО могут служить примером для альянса. Это Эстония, Греция и Великобритания, которые уже достигли отметки в 2% ВВП в своих военных расходах".







