Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к "стратегическому терпению" в отношениях с Россией в контексте ситуации в Грузии.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседании Комиссии НАТО - Грузия.

"Сегодня нам необходимо стратегическое терпение, которое сослужило НАТО хорошую службу в годы холодной войны", - сказал он.

Отвечая на вопрос о последствиях конфликта Грузии и Южной Осетии в 2008 году, который привел к признанию независимости Абхазии и Южной Осетии Россией, Столтенберг выразил мнение, что "лучший способ обеспечить безопасность и территориальную целостность Грузии - это оказать ей содействие в развитии эффективных государственных институтов и систем безопасности ".







