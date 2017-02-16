Левон Аронян примет участие в этапе «Гран-при» ФИДЕ в Шардже

В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах 18 февраля стартует первый этап турнира «Гран-при» ФИДЕ.

По сообщению «Арменпресс», в проводимом по швейцарской системе турнире примут участие 18 шахматистов. Трунир состоит из 9 туров и завершится 27 февраля. Этап в Шарже является первым в ряду турниров «Гран-при» ФИДЕ.

А в целом «Гран-при» состоит из 4 турниров, которые пройдут в Шардже, Москве, Женеве и Пальма-де-Мальорке.

В этапе «Гран-при» ФИДЕ в Шардже примет участие армянский шахматист, гроссмейстер Левон Аронян.

Шахматисты, занявшие первые и вторые места общего счета получат право принять участие в турнире претендентов на звание чемпиона мира.