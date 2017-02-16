Блок «Елк» представил в ЦИК Армении документы на выдвижение

Документы на выдвижение на предстоящих выборах в Национальное собрание Армении представил также блок «Елк». Как сообщает «Арменпресс», в состав блока «Елк» входят партии «Гражданский договор», «Светлая Армения» и «Республика».

Пропорциональный список блока возглавляет председатель партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян.

Вторую строчку списка занимает преседатель партии «Республика» Арам Саргсян, а третью – член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, затем следуют имена Мане Тандилян, Сасуна Микаеляна, Артака Зейналяна, Лены Назарян, Айка Конджоряна, Араика Арутюняна.

В беседе с журналистами член партии «Гражданский договор» Ваагн Овакимян заявил, что в общий пропорциональный список включен 121 человек, 112 из которых –территориальные кандидаты.