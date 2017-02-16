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На станции автотехобслуживания в Горисе вспыхнул пожар


В МЧС Армении был получен сигнал о том, что на станции автотехобслуживания в Горисе вспыхнул пожар: горит а/м марки «ВАЗ-2121». Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, на место выехал боевой расчет.

Пожар был изолирован в  14:04-, потушен - в 14:23.

Полностью сгорели имущество станции автотехобслуживания и а/м марки «ВАЗ-2121».

До прибытия спасателей сотрудника станции автотехобслуживания В.Х., 1982 г.р., доставили с ожогами в МЦ Гориса, откуда, получив медпомощь, он выписался.



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