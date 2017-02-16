Для авиапассажиров создали пальто-чемодан

Австралийские дизайнеры создали так называемое пальто-чемодан, в карманах которого можно пронести вещи общим весом до 15 килограммов. Airport Jacket рассчитано прежде всего на авиапассажиров. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Пальто имеет 14 глубоких карманов, в которые, к примеру, умещаются два ноутбука, iPad, две пары туфель, джинсы, пять футболок, джемпер и фотоаппарат. Компания-производитель Juice Promotions Australia указывает, что благодаря их разработке путешественники смогут не сдавать вещи в багаж, а проносить их на борт лайнера.

Airport Jacket при желании возможно превратить в сумку.