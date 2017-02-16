Reuters: Белоруссия начала закупки иранской нефти для замещения поставок из РФ

Белорусская "Белойл" заключила контракт о закупке 80 тыс. тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Это первая сделка между Белоруссией и Ираном по поставкам нефти, отмечает агентство. Получить комментарии в "Белойл" и NIOC не удалось.

Согласно источникам в кругах нефтетрейдеров, загрузка танкеров может начаться в районе 20 февраля. Логистика поставок до конца непонятна, но вероятно, иранская нефть будет сначала доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Белоруссию.

Белоруссия активно ищет альтернативные источники нефти на фоне ограничения поставок из России.





