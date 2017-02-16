Брэд Питт добился права свободно общаться со своими детьми

Голливудский актер Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога. Как передает Арменпресс, об этом пишет InTouch со ссылкой на собственные источники в окружении знаменитостей.

По словам инсайдера, 53-летний Питт уже дважды забирал детей, живущих с матерью, на ночевки в свое новое жилье. «К концу февраля или началу марта он надеется добиться права забирать их на неделю», — рассказал информатор СМИ.

С отцом провели время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс. Двое старших приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, не ночевали у актера. Их отношения с Питтом остаются напряженными.

Как напоминает издание, согласно временному соглашению, подписанному после того, как Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, Питту запрещалось видеться с детьми без наблюдения специалистов. Бывшая жена обвинила его в жестоком обращении с Мэддоксом, но Федеральное бюро расследований и калифорнийская соцслужба не нашли доказательств этого утверждения. Все подозрения с актера были сняты.