Социальная сеть Facebook создала новую функцию по размещению и поиску вакансий внутри сети. Сообщение с этой информацией было размещено на сайте компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пока что данная возможность будет действовать для пользователей сети в США и Канаде. "Начиная с сегодня бизнесы в США и Канаде смогут размещать вакансии, а их будущие сотрудники смогут легко найти эти объявления на их странице, зайдя в новый раздел "вакансии". Этот новый опыт поможет бизнесу найти квалифицированных людей там, где они уже проводят свое время - в Facebook и в телефоне", - говорится в сообщении.

Объявления будут появляться у пользователей в новостной ленте. При нажатии на заинтересовавшее объявление у пользователя всплывет форма, в которой уже будет отражена информация с личного профиля, которую можно либо сразу отправить работодателю, либо предварительно отредактировать.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.







