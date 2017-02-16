МИД Ирана: ядерному оружию нет места в военной доктрине страны

Ядерному оружию нет места в военной доктрине Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.

"В очередной раз заявляем, что ядерному оружию, в соответствии с религиозными принципами и фетве (обязательному для исполнения предписанию - прим. ТАСС) руководства страны (духовного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи) не было, и нет места в военной доктрине Ирана", - указал дипломат. Он обратил внимание на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подтверждало мирную направленность иранской ядерной программы.

Данная реакция иранского внешнеполитического ведомства последовала на заявление президента США Дональда Трампа. "Моя администрация ввела новые санкции в отношении Ирана, и я сделаю больше, для того чтобы никогда не позволить Ирану создать ядерное оружие", - заявил он в среду в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Комментируя это высказывание, Гасеми подчеркнул, что реальную угрозу для региона и всего мира представляет как раз ядерный арсенал Израиля.







