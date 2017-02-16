В возрасте 84 лет скончался первый председатель Центробанка Армении Исаак Исаакян

Центральный банк Армении со скорбью сообщает о том, что в возрасте 84 лет скончался советник председателя ЦБ РА, первый председатель ЦБ РА Исаак Исаакян, передает «Арменпресс».

С 1978 по 1986 годы Исаак Исаакян был заместителем главы Ереванского офиса Госбанка Армянской ССР. После провозглашения независимости Армении в 1991 году Исаак Исаакян стал первым председателем Центрального банка Армении, проработав в этой должности до 1994 года.

При Исаакяне была выпущена национальная валюта Армении – армянский драм.