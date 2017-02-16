Партия «Третья Республика» не примет участия в парламентских выборах Армении

После прекращения сотрудничества с Варданом Осканяном, Арамом Саргсяном и Сейраном Оганяном партия «Третья Республика» не обращалась к какой-либо партии или альянсу по поводу совместного участия в предстоящих парламентских выборах Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе партии «Третья Республика».

“После заявления председателя партии Виктора Даллакяна о прекращении сотрудничества в рамках подписанного 17 января меморандума Осканян-Даллакян-Саргсян, сделанного 13 февраля, «Третья Республика» не обращалась к какой-либо партии или альянсу по поводу совместного участия в предстоящих парламентских выборах. А самостоятельное участие в данном случае просто нереалистично.

Сообщаем также, что, вопреки распространяемым в СМИ слухам, председатель партии «Третья Республика» Виктор Даллакян не собирается делать скандальных разоблачений. Мы желаем удачи всем участникам предстоящих выборов”, - говорится в заявлении пресс-службы партии.