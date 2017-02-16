Путин обвинил Запад в стремлении втянуть Россию в конфронтацию

Западные страны постоянно провоцируют Россию и стремятся втянуть ее в конфронтацию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил президента России Владимир Путин.

"На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО", - сказал он, выступая на коллегии ФСБ.

По словам главы государства, с этой целью проводится дальнейшее расширение блока. "Собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование", - сказал Путин в связи с этим.

Он также обратил внимание на ускорение процесса размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в НАТО ведущих государств.

"Нас постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию", - сказал президент.

Президент РФ заявил, что в прошедшем году ситуация в мире не стала спокойнее, а многие проблемы только обострились. "За прошедший год обстановка в мире не стала спокойнее, не стала лучше", - сказал Путин на коллегии ФСБ. По его словам, "наоборот, многие существующие угрозы только обострились".

В частности, глава государства заметил, что усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния, между отдельными государствами. В связи с этим президент заявил, что требования к качеству и результативности работы ФСБ постоянно растут.