КС Южной Кореи рассмотрит импичмент президента до 24 февраля

Конституционный суд Южной Кореи намерен завершить рассмотрение импичмента президента Пак Кын Хе уже в этом месяце, передало из Сеула агентство Рёнхап.

По его данным, последнее заседание суда состоится 24 февраля.

Агентство приводит слова председателя КС Ли Чон Ми о том, что к этому дню будут завершены слушания аргументов и в скором времени будет вынесен вердикт о том, имеет ли импичмент законные основания,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщалось ранее, суд либо утвердит импичмент, либо восстановит президентские полномочия Пак Кын Хе. Максимальный срок для этого было отведен до лета этого года.

Причиной импичмента, который парламент Южной Кореи объявил 9 декабря прошлого года, стал разгоревшийся в октябре коррупционный скандал. В прессе тогда появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, преференций правительства взамен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные приближенной к главе государства особой Цой Сун Силь. Не занимая никаких государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом.