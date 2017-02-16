Министр обороны США посетит Турцию

Министр обороны США Джеймс Меттис 17-го февраля посетит Турцию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет», ссылаясь на министра обороны Турции Фикра Ышыка.

В Турции министр обороны США Джеймс Меттис встретится с начальником Генштаба ВС Турции Улусом Аккаром и обсудит с ним военные действия в Сирии, в районе Ракки.