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Министр обороны США посетит Турцию


Министр обороны США Джеймс Меттис 17-го февраля  посетит Турцию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет», ссылаясь на министра обороны Турции Фикра Ышыка. 

В Турции министр обороны США Джеймс Меттис встретится с начальником Генштаба ВС Турции Улусом Аккаром и обсудит с ним военные действия в Сирии, в районе Ракки. 



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