Лидер партии «Армянское возрождение» Артур Багдасарян представил условия, на которых готов составить коалицию с другими политическими силами после выборов. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 16-го февраля. По его словам, составление коалиции возможно, однако с условиями с его стороны.

«Мы составим коалицию с любыми политическими силами, однако при условии, если у нас будет возможность реально влиять на принимаемые решения»,- сказал он.

По его словам, в Армении уже долгие годы, как у власти находится РПА, и наступило время, чтобы власть формировалась не только на однопартийной основе.

В то же время, Артур Багдасарян против искусственных союзов и коалиций. По его словам, в их основе должны лежать общие принципы, идеологии, и должна быть представлена четкая программа.