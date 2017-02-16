ППА и «Альянс» пойдут на выборы единым блоком: известны имена первой десятки списка

Партии ППА и «Альянс» пойдут на выборы единым блоком , о чем было подписано между ними соответствующее соглашение. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Гагика Царукяна Иветта Тоноян. «Именно на платформе этих политических сил сформирован блок «Царукян».

Однако в предвыборном списке этого блока есть и представители других партий и беспартийные. В частности, речь идет о партиях «Аракелутюн», АОД, «Айазн», сказала Иветта Тоноян.

По ее словам, в пропорциональный список блока включено 187 человек, 140 из них выдвинут свои кандидатуры и в рейтинговых списках.

Пропорциональный список блока возглавит Гагик Царукян, вторым номером – Ишхан Закарян, затем идут Наира Зограбян, Вардан Бостанджян, Микаэл Мелкумян, Арарат Зурабян, Тигран Уриханян, Иветта Тоноян, Аргам Абрамян, Вардеван Геворгян.