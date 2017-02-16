Выборы президента США положат в основу сезона «Американской истории ужасов»

Продюсер, режиссер и сценарист сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи заявил, что продолжение хоррора будет посвящено выборам президента США, прошедшим в 2016 году. Об этом сообщает The Independent в четверг, 16 февраля.

Мерфи отметил, что съемки седьмого сезона начнутся в июне. «Я думаю, сюжет заинтересует многих людей», — добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Продюсер допустил, что в сериале появится персонаж в образе республиканца Дональда Трампа.

В предыдущих сезонах «Американской истории ужасов» рассказывалось о доме с привидениями, психбольнице для душевнобольных преступников, цирке уродов, а также о пансионе для одаренных девушек, созданном ковеном ведьм. Сериал выходит с 2011 года, на данный момент выпущено шесть сезонов. В каждом из них рассказывается уникальная история, при этом основной актерский состав не меняется.