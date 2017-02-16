Судебные слушания по делу Лука Волонте состоятся в апреле

Судебные слушания по делу оказавшегося в центре коррупционного скандала в Совете Европы итальянского депутата Лука Волонте состоятся в апреле. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационное агентство Politico.eu.

Волонте сообщил Politico.eu, что суда по делу “об отмывании денег ожидает с уверенностью”, при этом, отказавшись ответить на другие вопросы.

В полученном СМИ докладе прокуроры утверждают, что власти Азербайджана заплатили Волонте 2,4 миллионов евро в обмен на поддержку с его стороны политической позиции страны в Совете Европы.

Сообщается, что за всем этим стоит руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Эльхан Сулейманов, который отказался давать какие-либо комментарии Politico.eu.

В феврале 2016 года полиция и прокуратура Милана возбудили уголовное дело в отношении Лука Волонте - бывшего депутата Христианско-демократической партии, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ.

Волонте обвиняется в получении в период 2012-2013 гг. от Азербайджана взятки в размере 2,4 млн евро. В обмен официальный Баку использовал его в парламенте Италии и в ПАСЕ. Деньги ему передал руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Эльхан Сулейманов, а координационные работы проводила размещенная в Брюсселе азербайджанская лоббистская организация.

Уголовное дело, возбужденное против Волонте, официально содержит две главы: взяточничество и отмывание денег.