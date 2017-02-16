Открыто неожиданное свойство витамина D

Международный коллектив медиков обнаружил новые свойства витамина D. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале British Medical Journal, кратко о нем сообщает издание The Telegraph.

Регулярное (не реже раза в неделю) употребление витамина D позволит до двух раз снизить риск развития респираторных инфекций и, как следствие, защитить от подобных заболеваний более трех миллионов людей каждый год. Особенно данное соединение полезно для тех, кто испытывает его дефицит.

«Это крупное совместное исследование представляет собой первое решительное доказательство того, что витамин D действительно защищает от респираторных инфекций», — сказал профессор Адриан Мартино из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания),сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Полученные учеными данные основаны на метаанализе нескольких исследований, включающих в себя более 11 тысяч участников из разных стран мира.

Доказана эффективность витамина D в профилактике рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, а также ожирения, болезней сердца и депрессии.