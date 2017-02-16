У министра нет варианта решения задачи по снижению высоких процентных ставок предоставляемых сельчанам кредитов

У банков нет кредитов с 24%-ными ставками, это предлагающие короткосрочные кредиты финансовые структуры, которые предоставляют средства сельчанам, не сумевшим взять кредиты в банках.

По сообщению «Арменпресс», об этом 16 февраля в беседе с журналистами заявил министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

По его словам, государство не обладает рычагами для вмешательства в вопрос предоставления кредитов с высокими процентными ставками.

“Сельчане обращаются, независимо ни от чего, берут эти кредиты. Здесь государство не может запретить им брать кредиты, а банки не могут предоставлять кредиты с низкими процентами, поскольку соответствующее хозяйство заложено”, - заявил министр, добавив, что это одна из сложнейших задач, и у него пока нет вариантов ее решения.

Он также заметил, что на данный момент эта проблема имеет две стороны, поскольку в настоящее время в связи с невозвратными кредитами и банки оказались в достаточно тяжелом положении.