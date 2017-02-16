Католическая церковь Австралии заплатила тысячам жертв педофилии

Католическая церковь Австралии выплатила жертвам сексуального насилия со стороны священников компенсацию в размере 213 млн долларов по итогам расследования королевской комиссии, которое началось в 2013 году.

Деньги должны быть распределены между тысячами жертв. Компенсация была выплачена по 3066 случаям сексуального насилия в отношении детей с 1980 по 2015 год.

По словам юриста комиссии Гейла Фернесса, многие жертвы насилия по тем или иным причинам не могут сообщить об этом властям или в учреждение, где произошел инцидент,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Соответственно, общее число случаев насилия над детьми в учреждениях католической церкви в Австралии может быть больше, чем поступивших жалоб", - отметил Фернесс.

Глава католической церкви Австралии, кардинал Джордж Пелл, в прошлом году признал, что церковь совершала "ужасные ошибки", отказываясь верить пострадавшим детям и переводя священников-педофилов из одного прихода в другой.