Уровень стресса в США вырос до рекордного за 10 лет уровня из-за Трампа

Граждане США испытывают в настоящее время значительный стресс, причем во многом это связано с началом президентства Дональда Трампа. К такому выводу пришла Американская психологическая ассоциация (АПА), которая провела очередной опрос среди американцев, призванный выявить уровень обеспокоенности по наиболее насущным вопросам.

В соответствии с опубликованными в среду данными организации, которая проводит опросы такого толка с 2007 года, в январе показатель спокойствия населения не просто заметно изменился в худшую сторону: выяснилось, что за десять лет граждане Соединенных Штатов ни разу не были так обеспокоены. Примечательным является то обстоятельство, что люди испытывали гораздо меньший стресс в августе, когда в стране разгоралась по-настоящему ожесточенная политическая борьба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как показали данные исследования, в январе 57% респондентов признались, что политическая обстановка в стране стала для них причиной серьезного стресса. Демократы и республиканцы опасаются за свое будущее: 76% опрошенных демократов и 57% республиканцев имеют опасения на этот счет. Между тем 34% респондентов и вовсе переживают из-за собственной безопасности, что также является рекордным показателем за все время проведения подобных исследований.

Последний по времени опрос АПА проводился в период с 5 по 19 января 2017 года. Объем выборки составлял 1019 человек.







